GRAAFIK | Valus tõde ehk kui palju turistide raha läks kõige magusamal hooajal kaduma?

Eesti Panga statistika näitab, et turistid kulutasid siin kõigest 135 miljonit eurot, mis on lausa 340 miljonit eurot vähem kui 2019. aasta samal ajal. Teadagi on kolmas kvartal turismisektorile see aeg, kus kogutakse suur osa aasta käibest. Kusjuures eestlased jätsid välismaale 125 miljonit eurot, mis on samuti oluliselt väiksem summa kui 2019. aasta III kvartalis - lausa 265 miljonit eurot väiksem.