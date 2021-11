USA avab täielikult vaktsineeritutele pärast 20 kuud taas piiri

Keeld on puudutanud enam kui 30 riigi kodanikke, kelle hulgas on ka Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide kodanikud. Eraldatud on olnud perekonnad ja kõvasti kannatanud turism, vahendab BBC News.

Lennufirmad ootavad pärast piirangute kaotamist külastajate voolu.

„On hea tunne, on hea tunne!” ütles Pariisis asuva reisifirma Jetset Voyages juht Jérôme Thomann Reutersile. Thomanni sõnul on tema ettevõttel toimunud broneeringute arvu uskumatu kasv.

Et peatada viiruse levik, suleti USA piirid 2020. aasta alguses kõigepealt reisijatele Hiinast. Seejärel laiendati piiranguid ka teiste riikide kodanikele.

USA-sse sisenemine oli keelatud USA mittekodanikele, kes olid viibinud Suurbritannias, paljudes teistes Euroopa riikides ning Hiinas, Indias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Iraanis ja Brasiilias.

Täna kehtima hakkavate reeglite järgi peavad välismaalt saabuvad reisijad näitama juba enne lendu USA-sse vaktsineerimistõendit, saama kolme päeva jooksul enne reisi negatiivse testitulemuse ja andma oma kontaktandmed. Karantiini ei ole vaja jääda.

Täielikult vaktsineeritutele avanevad ka USA maismaapiirid Mehhiko ja Kanadaga.

Mehhiko piirialadele on saabunud tuhandeid migrante, kes loodavad nüüd lõdvemaid reegleid ära kasutades USA-sse pääseda. Mehhiko lõunaossa on saabunud tuhandete peamiselt keskameeriklaste karavan, mis on liikunud Chiapase osariigist Oaxacasse. Ka nende eesmärk on Mehhiko põhjapiir ja USA.

Lennufirma United Airlines teatas, et ootab USA-sse saabuvate rahvusvaheliste reisijate arvu 50-protsendist kasvu. Delta juht Ed Bastian hoiatas, et oodata on järjekordi.