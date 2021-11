LUGEJA VIDEO | Tallinnast Malagasse suundunud lennukit tabas välk. Kas see ohustab reisijaid?

Delfi lugeja andis teada, et täna 13.20 väljunud Airbalticu lennuk Malagasse pidi peale õhkutõusu uuesti Tallinna lennujaamas maanduma. Lugeja sõnul pöördus lennuk koheselt peale tabamust tagasi lennujaama.

Mis toimub lennukiga, kui see saab välgutabamuse? Kas reisijad on kaitstud või on põhjust paanikaks?

Tavaliselt lööb välk sisse mõnesse teravikku, näiteks tiivaotsa või lennukininasse ja kulgeb mööda lennuki metallpinda, väljudes teisest otsast — näiteks sabast. Raamatu “Kõik, mida sul on vaja teada lennureisimisest” autori Patrick Smithi sõnul lööb välk lennukitesse tihemini, kui me arvatagi oskame.