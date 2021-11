5 head põhjust, miks väisata Hiiumaad ka hooajavälisel ajal

1. Puhas ja puutumatu loodus – Hiiumaal on puutumatut loodust ja kauneid merevaateid, lõputuid männimetsi ja pikki liivarandu. See maalapike meres on Eesti kõige mitmekesisema ja vaheldusrikkama loodusega paik, mis paistab silma oma taimede- ja loomastikurikkusega. Tänu ümbritsevale merele on siinne kliima pisut erinev kui mandril – päikesepaistelisi päevi on rohkem ja vihmast ilma vähem. Kuigi kevadine õiteaeg algab paar nädalat hiljem, siis sügis venib pikemaks ning on mõnus ja soe. Üle saare kulgevad olulised lindude rännuteed.

2. Lood, legendid ja inimesed – Hiiumaalt leiab palju legendaarseid inimesi, paiku ja lugusid. Leiger, rootslased, Ungru krahv, valetuletornid, mereröövlid... Hiidlased, hiiu keel ja hiiu nali - oleme neist palju kuulnud, aga nad on seda väärt, et ise neist osa saada.

3. Tuntud ja vähemtuntud vaatamisväärsused – Hiiumaa on üks vanimaid saari maailmas, välja on tulnud hulgaliselt ajaloolisi leide, mis tõestavad elutegevust saarel juba iidsetel aegadel. Siin on kuulsad majakad, legendaarne Ristimägi, üks suurejoonelisemaid barokkstiilis mõisakomplekse, kogu perele mõeldud elamuskeskus Tuuletorn, Suuremõisa loss ja koguni oma Eiffeli torn! Rääkimata suurtest ja veel suurematest kividest, järvesilmadest ning kadakametsast. Et vahemaad ei ole liiga pikad ja loodus on kaunis, siis sobib saarega tutvust teha ka jalgsi matkates või jalgrattaga sõites - võta Hiiumaa seikluskaart ja vaatamisväärsused jäävad teele nii või teisiti.

4. Hiiumaale omased maitsed – Hiiumaa sai Eesti esimeseks toidupiirkonnaks, kui võitis aastal 2015 Eestimaa Avastamata Aarete konkursi kui parim toiduturismi sihtkoht. Saarelt leiab just siinsele paikkonnale iseloomulikud maitsed, mille loomiseks kasutatakse kohapeal kasvavaid ja saadaolevaid tooraineid. Ja muidugi kala! Läbi aegade on just kala saarerahvale põhitoiduks olnud ja seda osatakse siin valmistada oma sajal moel.