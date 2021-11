EAS toetab turismiettevõtteid kriisist väljumisel viie uue teenusega

andeemia on võimendanud mitmeid trende, mis reisimist ja turismivaldkonda juba varem mõjutasid. „Kuigi siseturism on olnud hea plaaster lahtisele luumurrule, on uuenduslikud muutused turismisektori pikaajaliseks raviks hädavajalikud, et Eestisse tuleksid tagasi ka välisturistid. Turismiettevõtete võimekuse parandamiseks on meil pakkuda mitmeid uusi toetuseid ja teenuseid,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Alates sellest sügisest on EASil turismiettevõtjatele pakkuda järgmised toetused ja teenused:

• Tootearendustoetus (alates 5. novembrist)

• Turismisektori kesksete digilahenduste toetus (lisainfo lähiajal)

• Teenusedisaini meistriklass

• Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus

• Digikoolitused turismiettevõtjatele

Alates 5. novembrist saavad turismiettevõtjad, ettevõtjate liidud ja sihtkoha organisatsioonid taotleda tootearenduse toetust, mis on mõeldud just uute turismitoodete loomiseks ja olemasolevate uuendamiseks, et ettevõtted toimiksid efektiivsemalt ja pakuksid rohetrendidele vastavaid ja põnevaid uusi tooteid. Toetuse suurus on 20 000 kuni 200 000 eurot ühe taotluse kohta ning toetuse maht on kokku 13,65 miljonit eurot.

Samuti on ettevalmistamisel turismisektori kesksete digilahenduste toetus, mille eesmärk on juurutada uusi või arendada edasi olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside haldamine, muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ja/või muudetakse külastajatele info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks. See omakorda parandab andmete kasutamise võimekust sektoris. Toetuse maht on kokku 4 miljonit eurot ning toetuse suuruseks on 20 000 - 550 000 eurot ühe taotluse kohta. Pärast määruse kinnitamist korraldab EAS toetuse tingimusi tutvustava infoseminari.