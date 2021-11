FOTOD | Mida teha, et koos koroonaga ei kaoks ka huvi Eestimaa vastu?

Teine, mis piirkonna tutvustamisel olulist rolli mängib, on järjepidevus. Kui korraldada laat, festival või muu üritus, siis tuleb arvestada, et õiged viljad valmivad alles mitu aastat hiljem. Meie festivalidega on see häda, et esimesel aastal ei saa vedama, neljandal leiab publik selle üles, aga viiendal lõpeb korraldajatel entusiasm ja jaks. Sellest murdepunktist peaks proovima üle saada, sest hästi sissetöötanud kogukonnaüritus annab kindlasti piirkonnale palju juurde. Siin tasub jälle otsida koostöövõimalusi - meeskonda laiendada, kaasata uusi inimesi, kel on uued ideed. Ka Porikuu festivali näitel võin kinnitada, et ettepanek tulla sügaval sügisel ehk oktoobrikuus vaatama Loode-Eesti paiku ei saanud kohe esimesel korral palavat heakskiitu. Inimesed polnud harjunud käima sellisel aastaajal peamiselt vabaõhutegevusi pakkuval festivalil. Eriti veel oktoobris, kus võib juhtuda, et üle päeva sajab vihma ja õhtud juba pimedaks kisuvad! Neli aastat hiljem on meil just need õhtud ja festivaliprogrammi matkad kõige populaarsemad, lisaks oleme oma kogukonnast iga korraga leidnud uusi, omanäolisi tegijaid. Porikuu festivalist on saanud Loode-Eesti üks äratuntavatest märkidest ja üha vähem esitatakse meile ka küsimusi, mida Loode-Eesti all mõeldakse või kus see üldse asub.