Jõuludeks Chicagosse? Edasi-tagasi lennud Tallinnast alates 379 eurost

Lennates vahemikus 26.11 kuni 11.12 on edasi-tagasi lennu hinnaks 399 eurot. Tutvu kõikide näidikuupäevade ja hindadega Reisidiilid portaalis .

Täielikult vaktsineeritud isikud, kes tõendavad, et viimase doosi manustamisest on möödunud vähemalt kaks nädalat. Lisaks peavad täielikult vaktsineeritud isikud esitama koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi mitte varem kui kolm päeva (72h) enne USAsse suunduva lennu pardale asumist tehtud PCR või antigeeni testi negatiivse tulemuse kohta;

Koroonaviiruse läbipõdenud isikud, kes esitavad positiivse testitulemuse, mis on saadud mitte varem kui 90 päeva enne USAsse suunduva lennu pardale asumist ja lisaks tervishoiuasutuse poolt väljastatud tõendi selle kohta, et nad on terved ja võivad reisida.