Veel jõuab! Leedu pikendab kolmanda tasuta öö kampaaniat

Pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu on turismiarendajad üle kogu maailma loonud kõiksugu strateegiaid, et turismi promoda, alustades platvormideülestest reklaamkampaaniatest ja lõpetades soodusvautšerite pakkumisega. Globaalseid trende järgides on Leedu alates 2021. aasta septembrist pakkunud tasuta ööd enam kui 200 kohalikus majutusasutuses turistidele, kes riigis vähemalt kaks ööd veedavad.

Majandus- ja innovatsiooniministeeriumi ning Lithuania Traveli koostöös sündinud kampaania “Lithuania. Take your time” pidi esialgu kestma veidi üle kahe kuu, ent huvi näitas üles enam kui kaks miljonit turisti, kellest paljude arvates oli lühike ajavahemik liiga suureks takistuseks. Seetõttu otsustas Lithuania Travel kampaaniat pikendada ning nüüd saab kuni 65 euro väärtuses tasuta ööd kasutada kuni 22. novembrini.

Enamik kampaanias osalevatest majutusasutustest paikneb Leedu suuremates linnades, spaalinnades ja mereäärsetes kuurortides. Lithuania Travel on välja toonud viisid, kuidas sügispuhkust kõige paremini nautida.

Avasta Vilniuse peidus pool

Kuigi Vilnius on aastaringselt populaarne sihtkoht, pakub sügis unikaalseid ja ebatavalisemaid võimalusi linna avastamiseks. Kui vanalinna labürindis ringi jalutades jahe hakkab, ootavad reisijaid Vilniuse müstilised katakombid. Nii mõnelgi turistil pole aimugi, et suur ja värvikas osa Vilniuse vanalinnast on pilkude eest peidus ja ootab avastajaid munakivitänavate all.

Sügis on imeline aeg ka Vilniuse maitsete avastamiseks. Novembri esimene nädal on Leedu Gastronoomianädal, mille raames on linna parimad kokad kokku pannud erimenüüd omapäraste roogade ja söödavate kunstiteostega. See annab hea võimaluse tutvuda uue ja ambitsioonika liikumisega New Baltic Cuisine, mille eesmärgiks on riigi traditsionilised ja hooajalised road uude kuude panna.

Et aidata reisijatel tutvuda linnasügavustega, pani Lithuania Travel kokku kolmepäevase reisiplaaniga, mis sisaldab paljusid Vilniuse tuntud vaatamisväärsusi.