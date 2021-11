ÜLESKUTSE | Kas sul on lähiajal olnud probleeme Eestist väljapoole reisimisel?

“Eestisse sissetuleva turismi suunal on mitmeid reise ja suuremaid üritusi seoses Eesti kõrge nakatumisnäitajaga edasi lükatud, kuid tühistamisi olulisel määral ei ole. Mis puudutab Eesti inimeste reisibroneeringuid välismaale, siis tühistamisi hetkel märgata ei ole, küll aga tuleb arvestada võimalusega, et Eestist pärit reisijad võidakse suunata sihtriigi lennujaamas täiendavale testimisele,” kommenteeris Estraveli tootjasuhete juht Katrin Samlik.

Go Traveli müügidirektori Rista Koit nendib, et pigem mõjutab Eesti jõudmine tabeli etteotsa turistide tulekut siia. “Eestisse reisimist hakati tühistama juba varem – niipea kui me punasesse jõudsime. Võib öelda, et sissetuleva turismi osa on kõrgete koroonanäitude tõttu kõvasti pihta saanud, rääkis ta.

Mis aga puudutab eestlaste reisimist välismaale, siis neid broneeringuid Koidu sõnul pigem ei tühistata. Seda enam, puhkusereisile sõidetakse umbes kaks korda rohkem kui aasta tagasi. “Ainus takistus, mis reisiplaane muutma sunnib, on haigestumine COVID-isse või lähikontaktseks sattumine. Reisides peetakse kenasti kinni reeglitest, millest inimesed on teadlikud, kantakse maske ning järgitakse koju saabumise nõudeid.”

Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus (ECDC) avaldab iga nädal värvikaarte, kus riigid on vastavalt nakatumise tasemele tähistatud kas rohelise, kollase, punase, tumepunase või halli värviga. “Baltimaade reisijad on sattunud suure haigestumispuhangu tõttu punasesse nimekirja, kus on näiteks hetkel ka Saksamaa reisijad,” kommenteeris Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.