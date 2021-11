Fotograafist "vulkaaniturist" Kanaaridel: päikesekreemi polnud mõtet kasutada, see tõmbas tuha naha külge

Maailmas on palju erilisi ja reisimisväärilisi kohti. Kummaline, et mõni nädal enne La Palma vulkaani aktiveerumist mõtlesin, et vulkaani pildistada oleks kahtlemata väärtuslik elamus. Olen elanud terve elu Tallinnas, ning kuigi siinsed tänavad ja inimesed on omamoodi nähtus, viskab ju kõik vahel üle. Pärast mõningat riskide kaalumist hakkasin planeerima reisi La Palmale.

Säästukomandeering nägi ette lendamist Ryanairiga, nii et kaasas oli ainult lennukisse võetav lisapagas. Mul oli kümnekilone fotokott, statiiv ja arvutikott, kuhu toppisin ka paar T-särki ja sandaalid. Vulkaani juurde jõudmiseks oli Skyscanneri andmetel kõige lihtsam lennata Tallinnast Londonisse ja sealt Jet2 regulaarlennuga Tenerife lõunaküljel asuvasse lennujaama (Tenerifel on kaks lennujaama). Eelistasin Kanaari saarte vahel liikumiseks parvlaeva, sest laevaliiklust tuhapilved ei ohustanud.

Lend Londonist saartele viibis, sest Kanaaride kohal levisid värsked tuhapilved.