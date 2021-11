REISIIDEE | Seitse parimat kohta, kuhu novembris puhkama sõita

Sukeldujatele ja snorgeldajatele algab just novembris aeg, mil hiiglaslike kotkaste vaatlemine on Maldiivide läänepoolses osas vaat et garanteeritud. Maldiividel on võimalik näha ka suuri vaalhaisid, kes ujuvad aasta läbi eriti Ari-atolli lõunaosa läheduses. Ka Baa-atoll on sügiseti soodne piirkond vaalhaide vaatlemiseks.

Troopiline päike hellitab turiste ja türkiissinised mered on täis elu. Ka sademeid tuleb ette, kuid õige harva. Turismi kõrghooaeg algab Maldiividel detsembris. Seega on november veel rahulikum ning troopilist paradiisi saab nautida soojades vetes.

Sitsiilia linnade turud on tulvil maitsvaid ja värskeid hõrgutisi ja kindlasti leiab iga turist saarelt just temale sobiva ja meelepärase linna. Palermo elegants ja päikseline Catania pakuvad heal tasemel suurepärast puhkust. Ning, mis peamine – päevased temperatuurid on siin enamasti +20 kraadi ümber.

Sitsiilia on ülipopulaarne ja armastatud turismimagnet nii itaallaste endi kui ka välismaalaste hulgas. Ning tõepoolest, seal on, mida vaadata.

Veneetsia

Kohaliku rahva arvates on sügis parim aastaaeg romantilise Veneetsia külastamiseks. Suvised rahvamassid on lahkunud ning linn on märgatavalt rahulikumaks muutunud. Seega saab siin kõike täiel rinnal nautida. Päevasooja on praegusel perioodil +15 kuni +20 kraadi ning see teeb Veneetsiast suurepärase reisisihi sügise lõpu veetmiseks.

Kui septembris olid hotellide hinnad kõrged seoses turistide rohkusega ja ka seal toimuva filmifestivalide tõttu, siis oktoobris-novembris langevad need majutusasutustes märgatavalt, kuna tänavad on tühjemad ning külastajaid vähem.

Nüüd on tore liikuda mööda põnevaid looklevaid teid ja tänavaid, mis viivad enamasti kanali äärde. Oma teel saab ka tutvuda tipptasemel restoranide maitsvate roogadega. Lisaks saab rahulikult nautida imelist kunsti linna muuseumides, sellistes nagu Gallerie dell'Academia ja Palazzo Grassi. Parim asi sügisel on seegi, et Rialto ja Sighsi vahelised sillad pole turiste täis ning huvitava Peggy Guggenheimi muuseumi ees pole pikka järjekorda.

Pariis

Pariis on turistide seas üks populaarsemaid linnu ja seda olenemata aastaajast. Üha enam pimenevate sügisõhtute lummavas valguses on turistidest tühjemaks jäänud tänavatel võimalus häirimatult tutvuda selle imelise linnaga.

Novembris on lennupiletite ja hotellide hinnad soodsad, kuna turistid suhtuvad novembrisse kui vahekuusse, mis on otsekui ettevalmistus talvisteks matkadeks. Kuigi soojakraade on päeviti +10 piires, hoolitsevad terrasside soojuslambid selle eest, et külastajad saaksid kohvijoomist nautida värskes õhus ka õhtuti.

Jõululaadad avavad tavaliselt oma uksed novembri lõpus. Gurmaanide unelmate linn pakub elamusi igale maitsele. Muuseumite järjekorrad on aga kahanenud olematuks. Kusjuures näitusi ja teisigi põnevaid kohti, mida külastada, on lõpmata palju.