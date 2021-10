FOTOD | Tartus kogub tuure valgusfestival TAVA2021, nii tartlased kui turistid naudivad melu

Eesti ettevõte MK Illumination mõtleb aga lähenevale pühadeajale, mil paljud just valguse abil oma kodus pühademeeleolu loovad. Valgusmessil esitlevad nad suuremõõtmelist valguspuud.

Viimase pooleteise aasta jooksul on inimesed hakanud uue pilguga vaatama nii oma kodusid kui ka ümbritsevat linnaruumi, kus vabas õhus jalutades ja sportides on palju aega veedetud — mõlemad peavad pakkuma meeldivat atmosfääri ja uusi elamusi ning sobima väga erinevateks tegevusteks, mille juures õige valgus mängib väga suurt rolli. Pandeemia on tõstnud päevakorrale kodukontori valgustamise.