Sisserändajate elu Eestis | Aamna Pakistanist: eestlased ei näita oma emotsioone, aga nad on väga toredad inimesed

Aamna on pärit Pakistanist ning tuli Eestisse kolm aastat tagasi. Abikaasa ja tütrega Tallinnasse kolinud naine räägib videos, kuidas oli oma kodumaal töötada õpetajana ja kuidas on olla õpetaja Eestis. Aamna toob välja, kuidas näeb ta Eestit ja eestlasi ning millised on tema unistused: