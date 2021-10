Sisserändajate elu Eestis | Said Tadžikistanist: mulle meeldib teha inimesi ilusaks

Said on pika ja keerulise eluteega noormees, kes põgenes Eestisse Tadžikistanist. Positiivse ja sõbraliku olemisega Said õpib Eestis juuksuriks ning unistab lisaks avada oma toidukoha. Vaata videost, kuidas Saidil Eestis läheb ning mida arvab ta eestlastest üldiselt: