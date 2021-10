Ühelt seikluselt järgmisele ehk Kuidas me tasuta rongiga Skandinaaviat avastasime

Polnud küsimustki, see oli ideaalne võimalus järgmiseks seikluseks. Reisipasse sai taotleda ka grupina, mistõttu käisin järjest vahetusõpilastega rääkimas ning uurisin, kas nad tuleksid minuga reisile, kui me rongipassid võidaksime. Kolm jaatavat vastust saanud, täitsime kohe taotluse ära ning jäime ootele.

Juba järgmise päeva pärastlõunal ootas meid esimene rong, sihtkoht Malmö. Ootusärevalt võtsime kohad sisse, et alustada neljatunnist sõitu. Või vähemalt nii me arvasime, kuniks vaid tund aega hiljem jäi rong järsku seisma. Informatsiooni jagati rootsi keeles ning meile öeldi ainult, et istuge ja oodake. Segaduse lõpetas armas kohalik, kes seletas, et rongiga on tehnilised probleemid ja meile saadetakse Stockholmist uus rong asemele. Poolteist tundi hiljem olime taas teel ning Malmös saime probleemideta järgmisele rongile Kopenhaagenisse. Ööbimispaiga leidsime endale veidi linnast väljas reisikaaslase tädi juures, kes meid juba lahkelt ootas.