Eestlased reisivad taas aktiivselt välisriikidesse, reisikindlustuse puhul peetakse oluliseks COVID-19 kaitset

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on viimane poolaasta reisimise vaates olnud lihtsam kui sellele eelnenud periood. Möödunud talvel ja kevadel oli inimestel raske leida sihtkohti, kuhu vabalt reisida lubati.

„Vastustest on märgata, et kõige enam plaanivad puhkusereise välisriikidesse inimesed, kes elavad Põhja-Eestis ja kellel on kõrgem sissetulek. Koguni 19% Põhja-Eesti inimestest vastas, et nad soovivad välisriiki puhkama minna, Ida-Eestis oli selliseid vastajaid 4%,“ mainis Luht.