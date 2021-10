FOTOD | Täna algab festival TAVA2021, mis toob Tartu tänavatele valguskunsti ja melu

Esimese töötoa fookuses on Vabaduse puiestik, kus asuvad mitu monumenti. Kuna ausambad ja monumendid on tugevasti seotud rahvusliku ühtsustunde ja ajalooga ning on tihtipeale linnade maamärgid, on eriti oluline, et need oleksid esitletud meeldejäävalt ja pakuksid ka pimedal ajal linnaelanikele ja külalistele meeldejäävat ja ajaloost jutustavat elamust. Töötoas tegeletakse põhjalikumalt kolme monumendi – Tartu Vabadussõja mälestussammas, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi monument, Oskar Lutsu ausammas – valgustamisega. Teises töötoas tegeletakse kaldaäärse looduse eripära ning linnaelanikele mõeldud vaateplatvormide esiletoomisega. Kuna Tartu kesklinna läbiva Emajõe kaldad on mitmest kohast vaadeldavad ja kujundavad tugevalt linna identiteeti, tuleks väga põhjalikult mõelda ka Tartu linna öisele ilmele.