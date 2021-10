Kiire surma õlu, šokolaad, friikartulid ja koomiksid ehk Miks tasub külastada Brüsselit ka mitte-ametnikuna

Brüssel on koomiksite pealinn ja nendesse on ka Eesti oma jälje jätnud. Otse Gare Centrali rongijaamas leiab veel ühe koomiksimuuseumi ja müüridel ehitusjärgus hoonete ees räägivad joonised oma koomiksilugu. Ei puudu ka belgia koomiksite tillukesed sinised humanoidsed smurfid, kelledest suurim ja valgem aga istub otse ühe Gare Centrali sisepääsu juures oma traditsioonilisel koduseenel.

Nostalgiliste Brüsseli külastajate jaoks on olemas ka hubane väike pärl, kus saab maitsta parimat Belgia õlu mõnusas õhkkonnas, seal on nii nostalgiline, et ka maksta saab ainult sulas, nimeks on lokaalil Good Old Times.