Programm täienes! Porikuu festival lisas suure külastajatehuvi tõttu juurde kaks õhtust vanglamatka

Juba neljandat aastat toimuva festivali eesmärk on pakkuda terve oktoobrikuu jooksul teistmoodi ettevõtmisi, mis inimesed kodudest välja meelitaksid ja Loode-Eestit külastama kutsuksid. Festivali projektijuht Karet Kõverjalg kinnitas, et kaks esimest festivalinädalat näitavad — inimesed tahavad vabas õhus liikuda ja erilisi elamusi koguda, kindlasti on festivali õnnestumisele lisanud oma panuse nii põnev programm kui ka ilusad ilmad. “Seni toimunud üritustest leidis väga hea vastukaja Pakri poolsaare hiidrahnude retk, tähistaeva pildistamise töötuba Marimetsa rabas, mudatuurid Murru vanglas ja muidugi Paekalda puhkekeskuse korraldatud laternatega ÖÖmatk Murru vanglasse ja valgustatud parveretk Rummu järve sügavustesse. Paekalda üritused osutusid nii menukaks, et korraldajad otsustasid huvilistele vastu tulla ja panna programmi 2 matka juurde. Niisiis toimub 24. oktoobril veel üks Rummu järve parveretk. Need aga, kes eelmisele Murru vangla öömatkale ei mahtunud, saavad minna ka 27. oktoobril,” tutvustas Karet Kõverjalg täienenud festivaliprogrammi.

Projektijuht palus kõikidel huvilistel aegsasti end meelepärasele üritusele kirja panna, sest suur osa neist pole massiüritused. Lisaks arvestatakse ürituste läbiviimisel Vabariigi Valitsuse kehtivate korraldustega, et tagada osalejate tervis ja turvalisus. “See tähendab, et muu hulgas on siseruumides toimuvate ürituste korral tarvis näidata COVID tõendit, millega inimene kinnitab, et on vaktsineeritud, tal on kehtiv negatiivne testitulemus või ta on haigusest tervenenud,” märkis Kõverjalg.