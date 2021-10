Igapäevane keha ja vaimu heaolu otse Haapsalust

Visa on kaduma mõtteviis, et vaid Eestist kaugemal osatakse pakkuda head teenindust, kvaliteeti ja standardit. Haapsalu uusim spaahotell näitab, et kõik see on võimalik ka siinsamas. Kui sind võtavad hotelli registratuuris vastu rõõmsameelsed ja reipad, naeratavad inimesed, tõuseb ka enda tuju. Olgugi et tegemist on reede õhtuga, pikk nädal on seljataga, lisaks pealinnast kuurorti sõitmise stress. Kõik see väsimus on korraga kadunud ja on tunne, et lõõgastav puhkus võib alata. Peale selle on tunne, et ükski mõte, ükski palve ei ole liigne ja võib ennast usaldada hotelli inimeste hoolde. Martin (40)

Endine spaahotell Laine, nüüdse nimega Hestia Hotel Haapsalu Spa, on läbinud täieliku uuenduskuuri ja külalisi ootab heaoluspaa kontseptsioonil põhinev spaahotell, kus on varasemast pea kaks korda suurem vee- ja saunaspaa ala. Täielikult ümber ehitatud ja suurenenud vee- ja saunaspaas on viis erinäolist sauna ning viis basseini. Eriti põnev on kogu hotelli juures see, et kõikide saunade, hoolitsuste ja toitude nimed on eestipärased ning väga humoorika vimkaga.

Ümberehituse käigus lisandus majutusvõimalusi ja hotellis on nüüd 94 erinevas klassis hotellituba. Lastega pered saavad peatuda suuremates ja mugavates peretubades. Nende tubadega samal korrusel on ka mugav lastehoid. Hestia Hotel Haapsalu Spa asukoht on äärmiselt unikaalne, asudes otse Väikese viigi kaldal ja vaid jalutuskäigu kaugusel maalilisest Haapsalu vanalinnast – see on meie vaieldamatu trump.

Pikaaegse kogemusega Hestia hotellide grupp oskab keskenduda parima ja mugavaima teenuse pakkumisele. Igaüks, kes Hestia Hotel Haapsalu Spa uksest sisse astub, oleks sattunud kui koju ja tunneb ennast kui püsikülaline. Sõbralikud teenindajad täidavad iga kliendi soovi, olles abiks nii suurte kui ka pisikeste küsimuste lahendamisel. Tõeliselt mugav kogu oma terviklikkuses!

Fookuses hoolitsused ja sinu tervis

Hestia Hotel Haapsalu Spa on arenenud põnevaks sümbioosiks sanatooriumist ja veekeskusest, mida hotelliinimesed ise kutsuvad heaoluspaaks. Tähendab see siis seda, et lisaks klassikalistele tervist kosutavatele vee- ja saunamõnudele on võimalik hotelli heaolukeskuses lasta spetsialistidel pakkuda endale laia valikut erinevaid hoolitsusi ja teraapiaid ning viimaste valikul peetakse oluliseks looduslähedust – eelistatakse näiteks ainult Eesti kosmeetikabrände.