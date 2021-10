Türgis auhinnati Eesti edukaimaid reisibüroosid: toimus Coral Traveli aasta tippsündmus Starway gala

Nädala kulminatsiooniks oli 17.10.2021 toimunud pidulik Starway turismiauhindade galaõhtu, mille käigus jagati Coral Traveli auhinnagloobused parimatele ja edukamatele Baltimaade reisibüroodele. Eestist tunnustati kokku 21 ettevõtet.

Kõige ihaldusväärsema Globe Awards auhinna said partnerid, kes on andnud suurima panuse Coral Traveli tegevusse. Eestist pälvisid kõrgeima auhinna sellel aastal Indigo Travel OÜ ja Supertours OÜ.

Erakordse pühendumuse ja koostöövalmiduse eest pälvisid Perfect Awards auhinna: Estravel AS, Oikumena OÜ, Eden Travel OÜ, Go Travel AS, Fantaasia Reisid OÜ ja Travel1 OÜ. Ülejäänud 19 Eesti reisibürood pälvisid eduka koostöö ja partnerluse eest "Best category” tunnustuse.

Tseremooniat kroonis andeka Eesti laulja, pianisti ja helilooja Uku Suviste meeleolukas kontsert.

Reisikorraldaja võõrustas kokku 71 reisibüroo esindajat Eestist, Lätist ja Leedust. Balti riikide Coral Traveli töötajate ja edasimüüjate jaoks toimub sellel aastal sündmus esimest korda, kuid ürituse traditsioon on juba 18 aastat vana. Samal ajal toimusid Türgis Starway üritused Coral Traveli partneritele Poolast, Venemaalt ja Ukrainast.

Üritusel osalejatel oli nädala jooksul suurepärane võimalus tutvuda piirkonna hotellidega, suhelda rahvusvaheliste kolleegidega ja nautida meelelahutusprogrammi. Muuhulgas toimus Apollo templis Sides ainulaadne ja eksklusiivne kokteilipidu ooperisolistidega.

Reisikorraldaja Coral Travel Estonia lõpetab oktoobris oma esimese Türgi reiside hooaja, mis oli ettevõtte sõnul üliedukas. Coral Travel Eesti tegevjuht Anna Beliakov kommenteeris, et Türgi reiside hooaeg lõpetatakse üle 90% täituvusega, mis on Covid-19 pandeemia olukorras uskumatult hea tulemus.

Pool aastat Eesti turul tegutsenud rahvusvaheline reisikorraldaja Coral Travel on tänaseks alustanud reisipakettide müüki ka Egiptuse populaarseimasse kuurortisse Hurghadasse. Reisikorraldaja sõnul valiti talveperioodi sihtkohaks Egiptus, kuna see on Eesti reisijate seas ülipopulaarne.

Coral Travel on osa OTI Holdingu kontsernist, grupile kuulub hotellikett OTIUM Türgis ja Egiptuses, lisaks on ettevõttel Türgis viietärnihotellid Seven Seas ja Xanadu. Coral Travel Estonia on Eesti Turismifirmade Liidu liige.