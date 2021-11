Tukumsis näed ülihinnalist Ameerika autode kogu ja saad puhata kuurortlikus Valguma Pasaules

Puhkekeskus Valguma Pasaule

Pimedal ajal on eriliseks elamuseks müstiline metsarada, mis on palistatud suurte loodusfotode ja maalidega. Puhkekeskuse omanik, Läti ajakirjanik ja pikaaegne meediajuht Viesturs Serdāns, on kirglik reisisell, kellel on üks eriskummaline hobi – nimelt on mees pikki aastaid kogunud kruuse. Aga mitte tavalisi kruuse, vaid just erinevaid suveniirkruuse põnevatest paikadest üle terve maakera. Oma muljetavaldava kollektsiooni eksponeerimiseks on ta kasutusele võtnud ühe terve hoone Valguma Pasaule puhkekeskuses. Erinevatest tubades võib leida tuhandeid kruuse, mis on kaasa ostetud reisidelt Eestist Hiinani.