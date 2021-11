Tunne oma naabrit: nii observatooriumis kui ka Mazburkase veinitalus kohtad oma ala tõelisi fanaatikuid

Lielzeltiņu observatoorium

Lätis Talsi regioonis peitub ka astronoomiafännidele tõeline kirss tordil. Et piirkonnas on ülivähe valgusreostust, otsustas Riiast pärit keemikuharidusega ärimees Sergejs Klimanskis ära osta räämas taluvaremed Talsi kandis ning need restaureerida ja observatooriumiks kohandada. Klimanskise enda astronoomiahuvi oli juba aastaid olnud niivõrd suur, et isiklik observatoorium kulunuks niikuinii ära. Ent mees otsustas, et ka teised huvilised saavad tema rajatisega tutvuda. Nõndaks lõi ta observatooriumi juurde ka pisikese kodumajutuse ja seal võivad ööbida kõik soovijad. Huvilistele peab Klimanskis ülimalt põneva loengu paiga lähiajaloost ja teeb sissejuhatuse astronoomiasse. Ning mis võiks olla põnevam kui ise oma silmaga vaadata Päikese pinnal toimuvaid plahvatusi ja näha, kuidas hiiglaslik tulekera toimib. Observatooriumit saab külastada neljapäevast laupäevani ning pilvise ja vihmase ilmaga on see suletud. Kui aga ilmateade lubab selget taevast, kiirustavad tähesõbrad üle Läti ja maailma just Sergejsi observatooriumisse.