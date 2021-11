Toidusõprade rõõmuks: Läti pakub imelisi maitseelamusi

Kaļķu kvartal Kuldiga linnas

Nurmuiža restoran ja mõis – nõudlikule ja rafineeritud maitsemeelega nautlejale

Kogu kompleksi puhul on näha, et kõik on tehtud suure armastuse ja südamega. Juba seitseteist aastat renoveerimisel olnud kompleks on selle omanikule, tuntud Läti ärimees Oļegs Fiļsile tõeline kireprojekt. Ringkäigul mõisas ja selle peamajas toonitas Fiļs, et kui ta noore mehena mõisa endale ostis, arvas ta, et viie aasta pärast saab juba mõisa saalis tantsu lüüa. Täna, seitseteist aastat hiljem on renoveeritud hoonetes hotell, restoran ja suur banketisaal. Mõisa peahoone ootab oma korda. Ainuüksi mõisa peamaja keldri renovatsiooniks ja kogu hoonest niiskuse eemaldamiseks on läinud neli aastat.