Liepāja linnas koged maailmaklassi kultuuri

Promenade hotell – suurlinlik luksus merelinnas Liepājas

Promenade hotell Liepāja kesklinnas on lausa kohustuslik ööbimiskoht neile, kes hindavad tipptasemel teenindust, suurt mugavust ja personaalset lähenemist. Hotell on rajatud vanasse soolalattu ja siiani on hotelli telliskiviseintel näha soolajääke, mis aastatega tellistesse imbunud.

Hotellis on ka väike saunakompleks, kus saab lõõgastuda klassikalises Soome saunas ja aurusaunas. Samuti on võimalik nautida erinevaid hoolitsusi ja protseduure, et puhkus oleks veelgi lõõgastavam. Pärast kõike seda võib minna hotelli esimesele korrusele restorani keha kinnitama. Promenade on luksushotell, mis tegelikult rahakotti liiga palju ei kergenda. Superior-toa võib broneerida ligi 100 euro eest ööks ja vaated on kõigil tubadel kas Liepāja kuulsale ja uhkele kontserdimajale ja vanalinnale või siis kanalile, mis suubub merre.