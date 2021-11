Rända ajas sajandeid tagasi: vooli endale savikauss ja proovi elu viikingina

Pea 10 000 elanikuga Salduse linnake peidab endas väikest tarbekeraamikakoda, mida peab Andra. Keraamikakotta sisse astudes leiad end ehtsast ateljeest. Kunstnik Andra on loonud sinna imelise oaasi kunstisõpradele. Kohapeal saab savile ka ise käed külge panna. Andra juhendab isegi kõige oskamatumaid voolijaid ja igaühe käte vahel sünnib midagi otse südamest. Nii võib voolida endale tassi, supikausi, vaasi või näiteks küpsisepurgi. Andra ise hakkas keraamikaga tegelema 2013. aastal, mil tal sai kõrini oma kontoritööst Riias ja ta otsustas kodulinna tagasi kolida. Ta õppis meistri käe all selgeks erilise voolimis- ja põletustehnika. Tänu viimasele on kõik tema savitööd lõpptulemina musta värvi ja tehnika puhul on tegemist väga vana viisiga savinõusid teha. Protsess on pikk ja keerukas, mistõttu savi põletatakse vaid korra kahe kuu tagant.

