Läti kuivad marjaveinid ja Zoltnersi tippklassi restoran on valmis sind pahviks lööma

Tērvetes vīni – koht, kus nautida Läti eksklusiivseid veine

Tērvetes vīni pruulikoda villib veine Läti parimatest marjadest ja puuviljadest. Tegemist on väga väikese ettevõtjaga, kes toodab umbkaudu 5000 pudelit veini aastas. Valikus on magusad ja poolkuivad veinid ning kaks vahuveini. Tērvetes vīni teeb näiteks vaarika-, ebaküdoonia-, kirsi-, õuna- ja rabarberiveini. Talviseks perioodiks valmistatakse jõuluveini, mis on mustasõstraveini baasil tehtud vürtsitatud veinijook. Kuid nende eriline firmamärk on hoopis tikrivein, mida armastavad paljud kohalikud. Tikritest tehakse ka vahuveini. Kõrvaltootena valmistatakse ka brändit. Seda juhul, kui mõni vein ei tule välja päris nii, nagu peaks. Siis destilleeritakse ebaõnnestunud veini, kuniks jook omandab kangema kraadi. Nii sünnib nüansirohke kange alkohol.