Tērvete: koht, kus veeta terve nädalavahetus

Tērvete looduspark, glämping ja veinide pruulikoda – seiklusrikas puhkus kogu perele

Avastamisrõõmu pakuvad ainulaadne loodus ja eksponaadid, nagu Päkapikkude mets, Muinasjutumets, Haldjamets, mänguväljak, Päkapikkude linn ja Nõiamets. Igaüks neist on suurem või väiksem maagiline maailm, mida on huvitav avastada nii täiskasvanutel kui ka lastel. Nõiametsas kohtub nõiaprouaga, kellega saab vestelda ravimtaimedest. Päkapikkude linnas saab aga näha pisikesi majakesi, isegi postkontor ja juuksur on olemas. Pisematele sõpradele on linnake eriti lõbus, sest kõik on nende suurust arvestades ehitatud.