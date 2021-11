Lossi- ja mõisasõprade paradiis: Bauska loss ja Dobele ordulinnuse varemed peidavad endas suurepärase kontseptsiooniga muuseume

Bauska lossi mainiti ajaloos esimest korda 1443. aastal. Barokkstiilis loss on võimalikult originaalilähedaselt taastatud ja muuseumis avaneb võimalus piiluda ajastutruid eksponaate. Lossi parunite eluruumides jalutades näeb, mismoodi aadlisoost inimesed oma elupäevi veetsid. Bauska loss ei olnud aadlike püsielukohaks, vaid peatuspaigaks, kus viibiti ajutiselt. Moehuvilistele on lossi teisel korrusel avatud näitus 16.–17. sajandi kostüümidest. Samuti saab näha ehtsat parunile kuulunud sukka, mis on muide valmistatud barokiajastul kudumismasinaga. Kiigata saab ka kööki, mis on samuti originaalilähedaselt üles ehitatud ja varustatud kõige sellega, mida üks tolleaegne köök endas sisaldas.

Dobele ordulinnuse varemed – Kesk-Läti arhitektuuri superstaar