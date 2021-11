Koknese linna jõudes tunned, et nüüd algas päriselt puhkus

Tõeliselt meeldiv üllatus ootab ees neid, kes peatuvad või sõidavad läbi Koknese linna ja otsustavad keha kinnitada Panna Cafes. Näljaseid ootab seal suurepärane toit, kiire ja professionaalne teenindus ning võimalus einestada privaatses klaaskasvuhoones. Kusjuures kasvuhooned pani Panna Cafe meeskond püsti alles sel suvel, mil ilmnes, et toitlustussektoris on ajad muutunud ja välja tuli mõelda uusi lahendusi, kuidas kliendid saaksid turvaliselt nende restorani nautida. Juulikuise kuumalaine ajal oli temperatuur kasvuhoonetes ligi 80 kraadi, mistõttu oli seal viibimine võimatu, kuid nüüd sügisepoole on need täiuslik viis nautida korraga head toitu, mõnusat atmosfääri ja privaatsust.

• Linnuse lasi ehitada piiskop Albert 1209. aastal. • Põhjasõja ajal õhkisid saksid lossi ja seda ei taastatud enam. • Kuni 1966. aastani asusid varemed kõrgel mäe otsas, ent kui ehitati hüdroelektrijaam, ujutasid Daugava ja Pērse jõe veed selle aluspõhja üle. • Nüüd on linnuse ees jõe sügavus 40 meetrit.