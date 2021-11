Krustpilsi lossis peituvas ajaloomuuseumis näeb ka eestlase südant soojendavaid eksponaate

Krustpilsi lossis peidab end Jēkabpilsi ajaloomuuseum

Krustpilsi loss ehitati 13. sajandil ja see paikneb Daugava jõe kaldal. Loss on mitu korda põlenud ja seda on sõdade käigus rüüstatud, ent see on alati taastatud ning ootab nüüd kõiki ajaloohuvilisi külla. Lossi osa, milles elasid aadlikud, restaureeriti ja kogeda saab tõelist rännakut aadlite aega. Keskaegses lossikeldris saab küünlavalgel jalutada ja lossitornist avanevad kaunid vaated Daugava jõele ning lossipargile. Lossi esimesel korrusel asub põnev näitus, milles lähiajalugu on kombineeritud multimeediaga. Samuti näeb Läti kuulsa rallisõitja Reinis Nitišsi sõidukit, millesse saab ka sisse istuda ja tunda end tõelise ralliässana. Kõik, kes kunagi soovinud teada, mis tunne on kuumaõhupalliga lennata, saavad seda muuseumis katsetada, ilma et tegelikult taevas ringi lendleks.