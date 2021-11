Zaļā Sala külalistemajas ja Aglona postimuuseumis koged tõelist lätlaste külalislahkust

Zaļā Sala – vaikne ja rahulik perehotell Rēzekne külje all

Zaļā Sala hotelli jõudes võtab külalisi vastu ehtne Läti vanaema, kes kostitab reisiselle kohaliku traditsioonilise toidu ja lätlastele omase sooja külalislahkusega. Mugavad ja privaatsed hotellitoad pakuvad väsinud reisijale mõnusat puhkamise võimalust. Võimalik on käia saunas ja õhtusöögi ajaks tasub vaim valmis panna. Laud kaetakse vähemalt kolmekäigulise koduse einega, millest lausa õhkub armastust. Kõik on tehtud südamega ja külalisi koheldakse kui oma pereliikmeid. Südamlikkus ei ole märkamata jäänud ka Läti riigipeal. Nimelt kohtus eelmine Läti president Raimonds Vējonis hotelli perenaisega ja hotellile on antud ka mitmeid auhindu selle eest, et see hoiab lätlaste traditsioonilist toitu au sees ning pakub seda kõigile hotelli külalistele.

Aglona postimuuseum

Aglona külas ei olnud pikalt ühtegi regionaalset muuseumi ning ühel hetkel tekkis meditsiinitöötajast Elizabete Viļuma-Gražulel ja tema abikaasal Arturil mõte teha ise üks vahva muuseum. Nad nägid, et müügis on üks maja ja selle ajalugu uurides avastasid, et hoones asus kunagi ammu postkontor. Nii sündiski mõte luua pisikene kompleksmuuseum, kus näeb nii postiajalugu kui ka lühiülevaadet kohalikust kirikuajaloost. Põhirõhk on siiski informaatikal ja postiajalool, näha saab erinevaid viise, kuidas enne postkontorite loomist inimesed omavahel kirju vahetasid. Nii saame ekskursiooni käigus teada, miks ja kuidas kasutati harilikke kodukasse kirjakandjatena ning sedagi, mismoodi mesilased inimestevahelisi salasõnumeid kohale toimetasid. Väljapanekus on rekonstrueeritud nii nõukogudeaegne postkontori interjöör kui ka üks esimesi postkontoreid Lätis. Postimuuseum pakatab ajaloost ja museaale leidub seal sadu ja sadu. Muuseumi näol on imeline võimalus veeta aega Cirišsi järve kaldal asuvas ehtsas Läti külakeses, nautida loodust ja kohalikku külaarhitektuuri.