Stāmeriena mõis ja poolvääriskivide muuseum pakuvad suurt avastamisrõõmu

Stāmeriena mõis – Läti oma Alatskivi



Alūksnest pooletunnise autosõidu kaugusel asub Stāmeriena mõis, kuhu kohale jõudes võib esiti ekslikult arvata, et oled hoopis Alatskivisse sattunud. Mõis on on Eestis asuvale lossile päris sarnane.

Stāmeriena on üks silmapaistvamaid prantsuse uusrenessanssi näiteid Lätis. Laiemalt on ta tuntud selle poolest, et 20. sajandil elas seal maailmakuulus Itaalia kirjanik Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Mõisa fassaad ja katus on äsja renoveeritud, ent sisemus ootab veel oma aega. Kuid uksest sisse astudes lummab mõis siiski oma interjööriga. Mõisas on elanud parunid ja parunessid, hilisemal ajal on seal tegutsenud põllumajandustehnikum ja sovhoos. Praegu võib pisut räsitud sisemusega mõisas aga nautida näituseid, suures tantsusaalis saab pidada pulmapidusid ja väiksemaid sünnipäevi ning kontserte.

LatvianMinerals – Läti maapõue erilised leiud



Mitte kaugel Stāmeriena mõisast asub pisikene maakividest hoone, mille võlvidega keldris tegutseb Ainis. Tema on mees, kes tunneb kõiki Lätis leiduvaid poolvääriskive une pealt ja töötab geoloogina. Kivikeldris avaneb vaimustav võimalus tutvuda poolvääriskividega ja kes veel pole oma silmaga tõelisi rubiine näinud, saab needki nähtud. Ainis näitab mikroskoobiga kivide sees avanevat imelist maailma ja õpetab, kuidas ära tunda, kas mõni poolvääriskivi või vääriskivi on tõeline või võltsing. Lõbusate vahepaladega tunniajane ekskursioon näitusel ja Ainise töötoas on nauditav viis tutvuda Läti loodusega süvitsi.