Jalutuskäik Alūksne linnas: eriline kogemus kogu perele

Miljonivaade Alūksne vaatetornist ja meeldejääv paadisõit järvel

Vaatetorn asub Alūksne templimäe pargis, kohe suure Alūksne järve kaldal. Tegemist on ühe Läti kõrgeima torniga, mil pikkust 37,8 meetrit. Tipuni viib 153 trepiastet ja see on Alūksne kõrgeim koht, tervelt 216,7 meetrit merepinnast. Tornist avanevad aga hingematvad vaated lossipargile, Alūksne järvele ja ajaloolisele Liivi ordu kindluse varemetele.

Kui Alūksne linn kõrgustest üle vaadatud, on lühikese jalutuskäigu kaugusel võimalus alates maikuust kuni esimese lumeni sõita Marienburgi nime kandva järvepaadiga ja lõõgastuda imelise looduse keskel. Paadile mahub kuni kakskümmend inimest ja audiogiid pakub ka eestikeelset ajaloolist lühiülevaadet paikadest, mida järvel sõitvalt paadilt näha on.

Kinnita keha ja puhka jalga pererestoranis Benevilla

Benevilla restoran ja hotell on armas pisike pereettevõte, millest õhkub soojust, armastust ja hoolt. Restoranis pakutakse värsket ja maitsvat toitu, mille valmistamisel hoolitseb pererahvas hea selle eest, et võimalikult palju toorainest oleks kohalik ja kvaliteetne. Nõndaks avaneb võimalus keha kinnitada tõeliselt mõnusate maitsetega. Pererahval on ka viljapuuaed, kus kasvab tuhatkond viljapuud, ja restoran-hotelli keldrisse on ehitatud spetsiaalne õunahoidla, kus hoitakse värsket kraami selleks ajaks, mil maad katab lumevaip.