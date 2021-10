Luksuslik lõõgastus Põhja-Lätis ja killuke unikaalset ajalugu

Hotellist leiab lisaks tavatubadele ka mõnusalt avara rõduga sviidi ja esimesel korrusel on kaunis banketisaal, kus võib korraldada nii sünnipäevasid, konverentse kui ka pulmapidusid. Bahnhofs on pereettevõte ja samadel omanikel on linnakeses teinegi hotell, Jolanta, kus on ka peresõbralik restoran kehakinnituseks.