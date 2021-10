Eesti koroonakaos peletab Soome turiste. Eelistatakse Rootsi reisimist

Ajalehes Ilta-Sanomat ilmus pikk artikkel, kus juttu turismist ja meie koroonanäitajatest. Tallinki esindaja Marika Nöjd selgitas väljaandele, et põhjanaabrid tunnevad sel sügisel rohkem huvi Stockholmi reisimise vastu. Järgmisel nädalal algab üle Soome paljudes koolides koolivaheaeg, mis on sütikuks ka turismile.

Nöjd nentis, et massid Tallinna ei kiirusta, aga broneeringuid ikka on. Ta hindas, et paljud ootavad veel ja kaaluvad, kas see oleks mõistlik sihtkoht.

Märgitakse, et Eestis on kogu koroonapuhangu peale juba üle 160 000 nakkusjuhu, meist tunduvalt suurema rahvaarvuga Soomes on vastav näitaja veidi üle 147 000. Eestis on madal ka vaktsineerimistempo. Soomes on kahe doosiga vaktsineeritud üle 70 protsendi täiskasvanud elanikkonnast.

Nöjd ei taha spekuleerida, mida soomlased me koroonaolukorrast arvavad. Ta ise leiab, et kui olla vaktsineeritud, siis ei peaks reisimise pärast muretsema.

Original Sokos Hotel Viru juhataja Sari Sopanen märkis, et olukord on siiski parem kui aasta tagasi. Ta ütles, et Soomest pärit turistide arv on sügise jooksul rõõmustavalt kasvanud. "Näiteks eelolevaks nädalavahetuseks on broneeringuid tulnud päris kenasti," lausus ta. Koroonapuhangu eelsetest numbritest ollakse samas siiski veel kaugel.

Mis koroonaolukorda puutub, siis terviseameti andmetel on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 930,42. Hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 252 inimest.