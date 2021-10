Setomaa turismitalus tunnustati ettevõtjaid ning jagati auhindu

Uueks hooajaks on plaanis investeerida rekkasse ja puurmasinasse, et kaevu kaevamismeeskond, kes praegu teeb tööd käsitsi, saaks vähesema füüsilise vaevaga luua endale aastaringse ja stabiilse töökoha.

Elu Allikas OÜ on teadaolevalt ainus ettevõte Võru maakonnas, kes tegeleb kaevude puhastamise, taastamise ja rajamisega. Lisaks on ettevõttes kasutusel pumpade ühendamise meetod, mis võimaldab puhastada kaeve, mis on sügavamad kui 20 meetrit. Tegemist on tugeva missioonitundega ettevõtjaga, kelle ettevõtte missioon on sõnastatud nii - Elu Allikas OÜ missiooniks on, et puhas joogivesi jõuaks kõikide piirkonna inimesteni. Suurt tähelepanu pööratakse sõbralikule ja abivalmile klienditeenindusele, pakutakse ka paindlike maksetingimusi

Kriis leidis, et Jalmar Vabarna ettevõtmine aasta ettevõtjana on igati väärt tunnustamist. „Folk Massidesse on Setomaa kultuuri ja meelelahutusettevõtetest suurima käibega, kuuludes kõigi tegutsevate umbes 300 ettevõtte hulgas käibe poolest esikolmekümnesse.“

Setomaa Liidu majandusnõunik Tarmo Kriis sõnas, et tänavu on märkimisväärselt kasvanud ettevõtjate hulk, kes müüvad iseenda oskusi ja kompetentsi. „Näiteks ärinõustajad ja teised, kes müüvad oma kutseoskust. Seda saab teha kodunt lahkumata,“ ütles Kriis. „Väga hästi läks ka veetootjatel, sest suvi oli kuum ja tarbimist rohkesti.“

Kogukonda toetav tegu - Kersti Virro ja Pikalombi matkaraja laudtee remontimine

Setomaa kohalik elanik Kersti Virro võttis oma südameasjaks teha korda Pikalombi loodusrajal asuv 1,1km pikkune Kuresoo laudtee, sest soovis luua võimaluse minna rabasse jalutama mööda viisakat laudteed. Raba laudtee ehitus toimus 2021. aasta suvel kogukonna talgutena, kuhu oli oodatud kõik huvilised. Septembri alul sai laudtee uuendatud. Ettevõtmist toetas ka Setomaa Edendüsfond.

„Jess! Neli pikka ja rasket tööpäeva- laudtee sai täna valmis! Ma olen südamest tänulik KÕIGILE, kes abis käisid. Eriti suured tänud kallitele Tartu sõpradele kes olid alati olemas Elin ja Janek. Merly ja Reio. Triin ja Omary ja vennake Kert. Nüüd ma tean, kes on minu PARIMAD inimesed, kellega saab igal ajal luurele minna,“ hõikas Kersti raja valmimisjärgselt Facebookis.

Kohaliku tooraine väärindaja - Ostrova Mari OÜ

Ostrova Mari tõuseb esile teiste tootjate hulgast sellepoolest, et lähtub tooteuuendustel koostööst ülikoolidega, kellega retsepte välja töötatakse . Tootevalik on lai. Väärindatakse kohalikku toorainet. Nad on pühendunud mahekasvatajad. Lisaks ollakse aktiivsed kogukonna elu korraldajate ja kaasa lööjatena. Ostrova festival on kaubamärk, mis ulatub kaugemale kui Setomaa piirid. Sellega luuakse kohalikele töötajatele turustuskanalit oma kodukohas. Hoitakse korras külaterritooriumi, toodetakse päiksepaneelidega elektrit. Ka järeltulijad on pere toimetamisse kaasatud.

Setomaa aasta tootearendus - OÜ Katusõkatja täispuidust klaaskasvuhoone

Ettevõte Katusõkatja on tegutsenud 18 aastat ja annab tööd mitmele puutöömehele. Uuenduslik on see, et tänavu pakub OÜ Katusõkatja kaubamärgi Triiphoone alt oma klientidele täispuidust klaaskasvuhooneid.

OÜ Katusõkatja tellib toorainet mitmetelt Setomaa ettevõtjatelt: nt. tõrv OÜ Tõrvas, palk ja puitmaterjal Pluitsa Puit OÜ, laast Variku Palk OÜ.

Ettevõte taga seisab Ahto Raudoja on ettevõtja, kes hindab traditsioonilist taluarhitektuuri. Paljud Setomaa suitsusaunad ja laastukatused on saanud uuenduse just tänu Ahto ettevõtmistele. Ta käib Setomaal ja kaugemalgi palju nõustamas vanade majade renoveerimist. Ahto võttis sel aastal rendile Räpinas puidutöötlemise hooned ja uuendas materiaal-tehnilist baasi. Vaatamata ehitusvaldkonna raskustele riskitakse ettevõtte arendamisega.

Aasta ettevõtja - Folk Massidesse OÜ ja Jalmar Vabarna

Jalmar Vabarna koos oma ettevõttega Folk Massidesse viis sel aastal ellu suurprojekti Treski välilava ehitamise ning korraldas seal ka pea pooled Setomaa valla tänavusuvised kultuurisündmused. Uus lava on kindlasti oluline ja tulevane maamärk Setomaale ning kuna tegu on tõeliselt omapärase ehitise ning ettevõtmisega, paistab lava silma üle kogu Eesti. Treski välilava publikumaht kasvas hooaja kohta ca 4 korda. Kuu aja jooksul toimunud 7 kontsertõhtut külastas sel suvel ca 6000 inimest. Tulevikuplaanideks on luua Treskist tõeline festivaliküla, kuhu võiks jõuda ka välisartiste.

Jalmar kaasas kontsertide korraldusse kohalikku tööjõudu ning kavatseb seda teha ka tulevikus. kontsertkorraldusvaldkond väga tänasel päeval riskantne, seda enam on tähelepanuväärne julgus sellist suurt projekti ette võtta.