Sisserändajate elu Eestis | Celal Türgist: teil võib olla raha või suured majad, aga kui teil ei ole vabadust, ei saa te hästi elada

Celal on pärit Türgist ja tuli koos oma naise Sibeliga Eestisse poolteist aastat tagasi. Õpetajatena töötanud paar langes poliitilise tagakiusamise ohvriks ning põgenes Türgist paadiga Kreekasse ning edasi Eestisse, kus nad mõlemad said asüüli. Nüüd kasvab nende peres väike poeg Kemal ning video valmimise ajaks on Celal leidnud ka oma unistuste töö õpetajana. Vaata videost, mida nad Eestist arvavad ja millest unistavad: