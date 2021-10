Vinge kolmikvõit — NokNok noppis Tallinna kokteilinädala kõik auhinnad

Restorani NokNok baaridaam Jaana Mitunevitš pälvis juba teist aastat järjest parima kokteili ja parima baarmeni kategooriavõidu. Võidukokteil „Suvi” loomisel on Jaana inspiratsiooni ammutanud lõppenud suvest, mis oli erakordselt soe ja troopiline — nagu ka Jaanale endale kõige rohkem meeldib — suvi pakub ju alati kõigile rõõmu.

„Suve möödumisest ei ole küll palju aega möödas, kuid me juba kipume seda aasta ilusaimat perioodi juba unustama. Seega soovisin selle kokteiliga tuletada kõigile meelde suve, olgu see aastal 1974, 2000 või 2021,” ütles Jaana.

Võidukokteili kaunis välimus sümboliseerib kestvat ilu ja värskust. Kokteili koostisesse kuulub: „Rüübe” tšilli-mustasõstra käsitööviin, laimimahl, šampanjasiirup, värske maasikas, munavalge. Kokteil on värske ja kergelt magusa nüansiga ning järelmaitselt pikantne. Jooki kaunistavad maasikalõigud ja šampanjasiirup viivad kõigi mälestused suvisele aiapeole, kus klaasike mullijooki koos värskete maasikatega ei puudunud üheltki peolt. Kokteili „Suvi” sobib nautida nii enne kui pärast sööki. Joogi kergus, atraktiivne välimus ja särtsakus sobib väga hästi ka pidupäeva tervitusjoogiks.

Kokteili teeb erakordseks veel üks väga haruldane koostisaine — šampanjasiirup. See ainulaadne komponent on samuti Jaana enda poolt valmistatud, ning just šampanjasiirup annab kokteilile magususe. „Alatihti restoranitöös kaotab avatud šampanjapudel oma mulli ja oleme sunnitud seda hinnalist meistritööd ära viskama. Kuid kui seda taaselustada sellest siirupi keetmisega, sünnib toode, mis annab uue elu ja eesmärgi uuele tootele. Täpselt nagu rohepööre,” selgitab Jaana.