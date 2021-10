Eesti bussifirma alustab Lätis reisijate teenindamist linnadevahelistel kommertsliinidel

Eesti kapitalil põhineva Lux Expressi ärijuht Ingmar Roos: “Meie eesmärk ja missioon on läbi aegade olnud harjumuspärasest bussiliiklusest oluliselt kõrgema kvaliteediga teenuse pakkumine. Nii nagu Eestis ja meie teistel turgudel, nii ka Lätis pakume oma reisijatele kiireid ühendusi, suurepärast sõidumugavust ja laia valikuga pardateenuseid. Bussiga linnade vahel liikumine peab reisijale olema turvaline ja mugav puhkus, et seda hakkaksid oma esimese valikuna eelistama ka need, kes seni on pikki otsi ühest linnast teise sõitnud autoga.”

Lux Express teeb Riia-Jekabpils-Livani-Daugavpils liinil iga päev kaks väljumist mõlemas suunas. Kolmas, täiendav väljumine lisatakse päevadel, mil reisijate nõudlus on tavapärasest suurem. Liini teenindavad 57 kohaga kõikide mugavustega bussid, kus on rohke jalaruumiga istmed, tualett, tasuta internet, automaat tasuta kuumade jookidega ning iga reisija jaoks rikkaliku sisuga meediaekraanid, millest leiab laia valiku filme, muusikat ja audioraamatuid.

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Lätis kehtestatud piirangutega on reisijate kasutuses vaid 80% sõitjakohtadest. “Koroonaviiruse jätkuva leviku tingimustes on uue liini avamine uuel turul meie jaoks tõsine väljakutse ja äririsk, kuid loodame, et Läti bussiliikluses uuenduslik teenus saab kohalike sõitjate seas positiivse vastuvõtu. Lux Expressi eesmärk on üles ehitada Läti suuremaid linnasid ühendav kvaliteetteenuse liinivõrk. Loodame, et juba lähiajal lubavad Läti ametkonnad meil käivitada liiniliikluse ka Riia-Liepaja, Riia-Ventspils ja teistel kohalikel kaugliinidel,” selgitas Roos.