Turismisektori saadetud avalik pöördumine: vajame ellujäämiseks toetust. Välismaised partnerid tühistavad grupireise ning turistid ei julge siia taas tulla

Eesti hotellide ja restoranide liidu president Ain Käpa ja Eesti turismifirmade liidu president Tiit Pruul koostasid sotsiaalministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole avaliku pöördumise, kus toovad välja, et tagasihoidlik vaktsineerimisedu ning viirusleviku ebaefektiivne piiramine on viinud meid taas faasi, kus lisaks inimeste tervisele on ohus ka paljude inimeste töökohad.

"Sissetuleva turismiga tegelevad Eesti ettevõtted näevad, kuidas juba mõnda aega tühistavad meie välismaised partnerid grupireise Eestisse, sest nende hinnangul on meie haigusnäitajad muude sihtkohtadega võrreldes liiga kõrged," tõdevad nad ning juhivad tähelepanu, et turistid ei julge Eestisse tulla, kuna neil on hulganisti teisi valikuid.

Pöördumises tõdevad nad, et Eestis kerkinud nakkusnäitaja paneb teist talve järjest turismi- ja rahvusvahelise transpordiga tegelevate ettevõtted suure löögi alla, milles on kõige vähem süüdi selle sektori töötajad. "Paraku tähendab see taas tugevat survet inimeste töökohtadele, sissetulekutele, vaimsele tervisele. Täiendavalt nõrgestab viirusolukord Eestis kohalike ettevõtete konkurentsivõimet tulevikus," nendivad nad pöördumises.

Pöördumise eesmärk on abipalve, et riik valmistaks aegsasti ette palgameetmete kehtestamise turismi- ja rahvusvahelise transpordiga tegelevate ettevõtete töötajatele kuni Eesti naasmiseni madalamale riskitasemele ECDC rahvusvahelisele kokkuleppele vastaval skaalal.

"Näeme vajadust töötasumeetme rakendamiseks koheselt, hiljemalt 1. novembrist," tõdevad nad.