SmartLynxi üleeilne lend Rhodoselt Tallinnasse ei väljunud, reisijad jõudsid pärast pikka väntsutamist koju alles eile õhtul. Mis põhjustas lennu viibimise?

Esmaspäeval kell 21.20 tuli Delfi vihjelisti vihje, et SmartLynxi lend MYX552 hilineb — väljalend Rhodoselt pidi toimuma esmaspäeval kell 19.50, kuid mingit infot ei olnud. “Tablool on ainult info ”delayed”, kirjutas lugeja.

Võtsime ka telefoni teel ühendust ühe kohapeal viibiva eestlasega, kes eile kell 12.30 ütles, et mingit teavet, millal lend võiks väljuda, pole tulnud, aga inimestele jagati toidukupongid ja saadeti nad tagasi hotelli. “Väga raske on siin väikeste lastega niimoodi edasi-tagasi käia, kui pole mingit konktreetset infot,” rääkis reisija.

Eile kell 13 saabus uus infokild — kuna lennuki meeskond sõi reisijatega samas hotellis lõunat, siis inimesed panid tähele, et piloodid saadeti hotellist lennujaama ja ringles jutt, et nad viidi lennukit testima.

Peagi anti ka reisijatele infot ja teatati, et lennuk väljub kell 16.00 ja kell 14.00 tuleb buss neile hotelli järele. Niigi juba väntsutatud inimesed — osa neist olid just plaaninud last magama panna — pidid asjad jälle kiiresti kokku panema ja lennujaama minema. Seekordne ootamine pikk ei olnud, lennuk väljus tõesti kell 16.00. Piloot vabandas ja selgitas, et tehniline põhjus, miks lennuk viibis, oli pardakompuutri rike, mida ei saanud varem parandada ja mida pidi peale parandamist veel testima. Väsinud reisijad jõudsid Tallinnasse kell 19.30.