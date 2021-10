Venemaal loodi uus odavlennufirma Citrus, reisijad hakkavad lendama roosade lennukitega

S7 esindajad teatasid, et uue odavlennufirma nimi peegeldab lennukompanii eesmärki ühendada Venemaa linnu (Cities of Russia). Samuti peab see seostuma reisijatele eredate ja positiivsete reisikogemustega. S7 Telegram-kanalis näidati ka videot eeldatava Citruse logoga.