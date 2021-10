Naudi värvilist oktoobrikuud! Porikuu festival meelitab taas eri sündmustega sügisilmasid nautima

Padisel toimuvale Porikuu festivali avaüritusele “Armastusega Porikuul” on oodatud kõik, kel hinges sügisnostalgia ja huvi tutvuda lähemalt kloostriga, kus saab kuulata akustilist segakoori kontserti. Õhtu algab Padise mõisa pargist, kus lavastub armastusteemaline lühietendus “Mis siis, kui…”. Erinevaid tegevusi leidub huvlistele nii Padise Kastellis kui selle ümber — nii näiteks on kohapeal Laulasmaa OTT-i gurmeeturg, keraamika pop-up ning Padise Kastelli maitseelamused. Õhtu lõpeb Padise rahvamajas kinoõhtuga, kus linateoseks on käesoleval suvel esilinastunud kodumaine “Eesti matus”.

Festivali projektijuhi sõnul arvestatakse ürituste läbiviimisel Vabariigi Valitsuse kehtivate korraldustega, et tagada osalejate tervis ja turvalisus. “See tähendab, et muu hulgas on siseruumides toimuvate ürituste korral tarvis näidata COVID tõendit, millega inimene kinnitab, et on vaktsineeritud, tal on kehtiv negatiivne testitulemus või ta on haigusest tervenenud,” märkis Kõverjalg.