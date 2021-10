Austraalia avab novembrist piirid, esimest korda kogu koroonapandeemia jooksul

Alates 2020. aasta märtsist on Austraalias kehtinud maailma ühed rangeimad piirangud — isegi kodanikud ei pääsenud riigist välja. Ühelt poolt on saanud sealsed ranged piirangud tunnustust, teisalt on see lahutanud palju perekondi.

Austaalia peaminister Scott Morrison ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et on aeg anda austraallastele nende elu tagasi. Austraalias on pandeemia jooksul registreeritud üle 107 000 koroonajuhtumi ja 1300 koroonasurma.

Austraallased võivad uuesti reisida, kui vaktsineeritute arv jõuab 80 protsendini, ütles Morrison pressikonverentsil. Välisturistidele piirid veel kohe ei avane, aga “me töötame selle nimel, et peagi taas turiste meie maal tervitada,” kinnitas Austraalia valitsus.

Praegu saavad austraallased riigist lahkuda vaid erakordsetel põhjustel näiteks vältimatute töökohustuste täitmiseks või sureva sugulase külastamiseks. Kodanikel on lubatud riiki siseneda, kuid lubatud sisenemisnumbrid on väga piiratud, nii et kümned tuhanded kodanikud on pidanud kogu pandeemia aja kodumaast eemal olema.

Austraaliasse sisenedes on siiani kõigile kehtinud 14-päevane isolatsioon karantiinihotellis, maksumusega 3000 austraalia dollarit (veidi üle 1800 euro). Nüüd asendub see 7-päevase eneseisolatsiooniga kodus, aga seda ainult vaktsineeritud austraalia kodanikele. Vaktsineerimata kodanike ja välisturistide jaoks jääb kehtima 14-päevane isolatsioon karantiinihotellis.

