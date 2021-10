Kreeka päikesesaare hotelli vastuvõtujuht: eelmisel aastal ei avanud me hotelli üldse, sel aastal pidime koondama pooled töötajad

Kui kõvasti tabas koroonapandeemia teie hotelli?

Pole kahtlust, et koroonapandeemia lõi Kreeka hotelle tugevamini, kui miski on seda varem teinud. Pandeemia kiire levik surus kogu hotellitööstuse põlvili.

Eelmisel aastal ei avanud me oma hotelli üldse, sest polnud piisavalt broneeringuid ja lisaks olid läinud pankrotti mitmed meie koostööpartnerid, näiteks ringreiside ja saaretuuride korraldajad, kellega meil olid lepingud.

Kui lähedal olite ise pankrotile?

Meil õnnestus seda vältida, kuna saime sel aastal taas hotelli avada. Me ei tööta küll täisvõimsusega — hotelli tubadest on täidetud umbes 70%. Pidime koondama pooled töötajad, nii et hetkel on meil 47 töötajat koroonaeelse aja pea sajaga võrreldes.

Kuidas teie hotellil praegu läheb, millistest riikidest on teie külalised?

Läheb vaikselt tõusvas joones. Koroonaeelsel ajal on meie juures peatunud turiste üle maailma, kuid praegu on meie peamised kliendid venelased, ukrainlased ja tšehhid.

Kuidas vaatate tulevikku?

Me loodame, et olukord läheb peagi paremaks, aga on raske öelda, millal taastub koroonapandeemia eelne turism. Oleme tänulikud, et paljud riigid on avanud oma piirid, inimesed saavad reisida ja seetõttu saame ka meie oma hotelli avatuna hoida. Usume, et järgmine aasta tuleb parem ja meil on hea meel näha, et inimesed teevad hotellile broneeringuid juba pikaks ajaks ette.

Miks tasub tulla reisile Rhodosele?

Lisaks sellele, et Rhodosel on kaunis loodus ja imeilusad rannad, tasub siia kindlasti tulla meie saare rikkaliku ajaloopärandi pärast. Rhodose keskaegne vanalinn on suurim ja kõige paremini säilinud müüriga ümbritsetud kindluslinn Euroopas, mis kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Rhodosel asub ka imeilus Lindose küla koos võimsa akropolisega, mis on üks parimaid paiku, kus siin saarel aega veeta. Kuid põnevaid kohti on siin veel ja veel, nii et avastada on väga palju.

Island Resorts Marisol hotelli vastuvõtujuht Alexandrina Tineva. Foto: Kairi Prints



Vaata fotosid Island Resorts Marisol hotellist: