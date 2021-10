Kogemuslugu Tenerifelt: mitte ainult rannapuhkus, vaid efektiivne kaugtöösihtkoht

Kuigi pandeemia on maailma tundmatuseni muutunud, on see kõigi negatiivsete varjundite juures tänaseks loonud ilmselt paljudele paremad ja paindlikumad töötingimused kui varem — võimaluse töötada pea kust iganes. Jah, kahtlemata oli koroonaeelsel ajal reisimine lihtsam ja riskivabam, kuid vastutustundlikult toimides ja piisavalt ette planeerides on see igati võimalik ka täna. Miks mitte siis katsetada ja teha teoks oma soov töötada mõne aja kuskil mujal. Ilmselt on sellest vargsi unistanud nii mõnigi. Töötame ju aastas sisuliselt jutti 52 nädalat, puhkame sellest paar või heal juhul mõne, ja sedagi tõenäoliselt Eesti suvel. Sellest edasi tuleb pikk ja pime kaamos. Olen seda meelt, et saab ka teisiti, kui endal on tahtmist ja pealehakkamist ning töö ja tööandja seda võimaldab.

Hispaanlastel on väärtushinnangud paigas

Minu otsus viis mind mõni aeg tagasi kaheks ja pooleks kuuks Tenerifele, mis on paljude eestimaalaste lemmik puhkuse veetmise saar. Samuti ka minule. Kuid sellele lisaks — miks valida sihtkohaks just Tenerife?

Minu jaoks oli valik lihtne. Kohalikud on äärmiselt sõbralikud ja toredad ning olen selles juba mitme varasema reisi jooksul ikka ja jälle veendunud. Veel meeldib mulle, et neil on rahvana väärtushinnangud vägagi paigas. Au sees peetakse perekonda ja ennast ümbritsevaid lähikondlasi. Kohalike jaoks ei ole olulised materiaalsed väärtused ja nad on õnnelikud ilma millegi eriliseta. Nende pidev õnnelik olemine nakatab ka kiirelt sind ennast. Auto ei pea olema suurem ja uuem kui naabrimehel, vaid see on sõiduvahend. Tsiteerides ühe kohaliku sõnu, siis „Elu ei ole võistlus selle üle, kes on ideaalsem”. Lisaks sellele meelitab Tenerife oma võludega paljusid turiste, mis on tore, kuna ühes kohas ja üheaegselt saab kogeda tõelist rahvaste paablit.

Foto: Krisztián Bolygó (Wedding Photographer Tenerife)

Pikemalt kohal olles koged elu hoopis teisiti