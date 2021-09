EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik: digi- ja rohepööre turismisektoris on vältimatud

EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik sõnas oma ettekandes, et turism pole täna kõigi märkide järgi mitte põhjapõrkes, vaid visa taastumise teel. Turismiarenduskeskuse uuringud näitavad, et eestlased on väga altid siseturismile ka siis, kui alustavad taas rohkemate välisreisidega. Väga kasinasse välisturismi on hiljuti andnud suure panuse Eestis korraldatud tipptasemel rahvusvahelised üritused, mida on sel aastal kogunenud juba ligi 100. „Üldise kahanemise taustal on ka trende, mida oleme alati soovinud, üks neist pikem viibimine. Väliskülastajate veedetud aeg on läinud pikemaks, kasvades tavapäraselt 3,5 öölt 5,4 ööni. Turismisektor kujundab end uues ajas ümber: 40 killustunud turismiorganisatsiooni asemel on kuus laiemat piirkonda asunud koos tööle tulevikuprojektidega,“ ütles Lepik.

Lepiku sõnul on Eestil hulk valdkondi, mida on maailmas märgatud, mille üle uhke olla ja mida turundada. „Oleme esimene riik EL-is, kel on diginomaadide viisa, Kongres Magazine tunnistas Tallinna parimaks konverentsisihtkohaks 2021, Ameerika online-reisibüroo Kayak kuulutas Hiiumaa Euroopa parimaks eraldatud saareks, Numbeo reitingus on Eestil 12. koht elukvaliteedilt maailmas. Reisiprofessionaalid üle maailma, kellega teeme Visit Estoniana koostööd, tunnustavad Eesti restoranide taset ja kirglikkust ning Eesti suurimat silmapaistvust Balti riikide seas.“ Samas tõi Lepik välja ka negatiivseid märke: auklik klienditeekond, kus mingid etapid toimivad väga hästi, siis aga pole teenust või on see vilets; külalislahkuses on puudu nn „viimase miili pingutusest“, koroonatõendite ja maskide kontrollimisse ei suhtuta tõsiselt, mis vähendab külalistes turvatunnet. „Euroopa Turismikomisjoni ja ka meie uuringud näitavad, et kaks kolmandikku reisijatest teeb otsuse selle põhjal, kuivõrd turvaline on pakutav teenus,“ kommenteeris Lepik.

Lepik tõi välja, et digi- ja rohepööre ka turismisektoris on vältimatud: „Kestlikkuse teema on nagu laudtee rabas — tagasi ja kõrvale astuda ei saa, on märg ja ebamugav, tee on käänuline, kuid viib otse edasi. 70% inimestest ootab Ernst & Youngi uuringu põhjal, et bränd teeks maailma paremaks, 60% on valmis Expedia uuringu järgi kestliku teenuse eest rohkem maksma. Samuti hakkab uus, veel sel aastal tulev toetus rahastama digiprojekte, et praegu digitaliseerimisest väga kaugel püsinud turismivaldkond annaks panuse Eesti positiivsesse digimainesse,“ ütles Lepik.