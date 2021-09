Andres Sutt: turismisektoris on aeg vaadata lootusrikkalt tulevikku

Minister tõdes avakõnes, et turismisektori taastumine koroonaviirusest on osutunud oodatust pikaajalisemaks. „Viimane poolaasta on turismisektori jaoks olnud kindlasti elu pikim, kuid ettevõtjad on hästi vastu pidanud. Turismisektoris on praegu aeg vaadata tulevikku — peame olema paindlikumad, kiirelt kohanema ja kasutama nutikust nii oma teenuste, toodete arendamisel kui ka turundustegevustes,“ ütles Sutt, kelle sõnul on tarbijate ootused turismiteenusele pandeemia tingimustes muutunud.

Muu maailma trendid peegelduvad ka turismivaldkonnas. Üha enam soovitakse näha personaalset lähenemist, digilahendusi ja keskkonnasõbralikku teenust. Ka ministri hinnangul kipub n-ö kõigile kõike paketiturismi aeg läbi saama. „Inimesed ootavad oma puhkuselt üha enam privaatsust ja personaalset lähenemist. Kasvab näiteks sündmusturism, kuna soovitakse ehedaid elamusi, mida oma koduseinte vahelt ei saa. Lisaks pööratakse rohkem tähelepanu reisimise keskkonnajäljele, keskkonnasõbralikele teenustele ja toodetele. Loomulikult ei saa üle ega ümber ka koroonaviirusest ning kõigi turismiteenuste kvaliteedimärgiseks on nakkusriski maandamine igal sammul lennujaamast hotellitoani,“ lisas Sutt.

Samuti rõhutas Sutt, et ettevõtjatel tuleb arvestada sellega, et internet on uus reisiplaneerija. „Sujuv külastajateekond on hügieeni küsimus, see peab olema intuitiivne alates huvi tekitamisest planeerimise ja reisimiseni kuni kodus olles meenutuste ja muljete jagamiseni. Külastaja on valmis viibima kauem ühes kohas, kuid selleks tuleb talle pakkuda piisavalt elamusi. Kõike ei pea kindlasti pakkuma üks ettevõte või asula, vaid oluline on regionaalne koostöö,“ lisas Sutt.

Uue suunana tõi minister esile toiduturismi. „Kvaliteetne toiduelamus on oluline turundussõnum ja suund turismisektori tootearenduses. Eesti suurepärane tulemus Bocuse d’Or’i finaalvõistlusel näitab, et Eesti gastronoomia tase on väga kõrge. Oluline on kvaliteet kinnistada ja ka riigi turundamisel ära kasutada.“