Saar, kus päike särab 3300 tundi aastas. Pealtnäha väike, seest hiiglaslik

Rhodose puhul ongi palju esile toodud selle saare sobivust igat masti puhkajatele. Kui tahad, imetle loodust, lesi rannas ja uju 20 korda päevas, pidutse igal õhtul saare lugematutes peopiirkondades. Või kui tahad, surfa, uuri saare lõputuid ja rikkalikke ajaloolisi objekte, naudi gurmee-elamusi, matka põnevatel radadel, tutvu kloostrite ja kirikutega, tahad – uju toruga ja sukeldu. Kui mitte midagi neist ei taha, siis nuuma end kõik-hinnas-hotellis ja vedele basseini ääres, vahel on ka just seda vaja. Kõike seda võib ka iga päev järgemisi teha ja see pole üldse raske – saar on väike ja kompaktne ning teed on üllatavalt heas korras. Võrreldes teiste Vahemere saartega, kus olen käinud, on siin autosõit lausa üllatavalt sujuv. Eks siin ole ka muidugi palju vähem mägesid ja eelkõige palju vähem maavärinaid kui näiteks Kreetal.